Umut Üretim Devrimi'nde! "Türkiye'nin sorunlarını da böyle çözeceğiz"

Kayseri Karaözü’nde pancar üreticileri tarlalarına su gelmemesi sebebiyle AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri ile temasa geçmiş ama sorunlarına bir çözüm getirilmemişti. Ardından üreticiler Vatan Partisi’ne ulaşmıştı.

Vatan Partisi heyeti köye giderek imza toplayıp sonra Sulama Birliği Başkanı ile görüşüp üreticileri suya kavuşturmuşu.

Suya kavuşan üreticilerle görüşmek ve sevinçlerini paylaşmak için Vatan Partisi heyeti Kayseri’ye gitti.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç, Kayseri İl Sekreteri Necdet Tosun ve beraberindeki yöneticilerden oluşan Parti heyeti Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi, Karaözü Köyü’nü ve ardından Sivas Sızır Beldesini ziyaret etti.



İlk durak olarak Karaözü köylüleriyle buluşan Parti heyeti, köy kahvesinde üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerin ekonomik sorunlarını dinlendi ve Vatan Partisi'nin çözümleri anlatıldı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı köy kahvesindeki buluşmada, “Sistem yürümüyor. Sistemin içinde umutlar tükendi. Umut artık Üretim Devriminde. Türkiye’nin başka çaresi yok. Büyük çözüme gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.



Karaözülü üreticilerin suya kavuşmasını da kutlayan Bursalı, Kızılırmak Köyümüzün içinden geçiyor, her yerimiz su, doğru, planlı bir çalışmayla bir metre kare toprak dahi susuz kalmaz. Milyarlarca lira İstanbul’da su kanalı açacağımıza, Anadolu’nun susuzluktan yanan köylerine su vereceğiz.” dedi.



Vatan Partisi’nde üreticinin baş tacı olduğunu vurgulayan Bursalı, “Karaözü’nün sorunlarını nasıl çözdüysek, Türkiye’nin sorunlarını da böyle çözeriz. Mevcut Partilerden umudunu kesen Üreticinin Partisi, Vatan Partisi’dir.” şeklinde konuştu.



CHP’den ayrılıp Vatan Partisi’ne katılan Karaözü Köylüsü Ümit Işık, “Tarım ve hayvancılık biterse ülke de biter. Sorunlarımız için gitmediğimiz kapı kalmadı. Sonunda Vatan Partisi’yle buluştuk ve en hızlı şekilde bizimle ilgilenip iki günde sorunumuzu çözdüler. Vatan Partisi’ni daha yakından tanımış olduk. Çok Teşekkür ediyoruz.” dedi.



Buluşma sonunda Karaözü köyünden üretici Ümit Işık, Mutlu Işık ve Sürmeli Yılmaz üye formu doldurarak Vatan Partisi’ne katıldı. Rozetlerini Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Kayseri İl Sekreteri Necdet Tosun taktı. Ümit Işık “Artık Karaözü’nü Vatan Partisi kalesi yapmak için kolları sıvadık.” ifadelerini kullandı.

Karaözü köyünde yapılan buluşmanın ardından Sızır'a giden heyet, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer ile görüşerek Belde’deki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu.