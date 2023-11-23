Vali Gökmen Çiçek Yemin Etti: Uyuşturucunun Kökünü Kazıyacağız

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün gelenek haline getirdiği Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi programına Vali Gökmen Çiçek'in yemini damga vurdu!

"Vallahi Billahi Uyuşturucunun Kökünü Kazıyacağız!"

Kayseri'de gerçekleştirilen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi programı gerçekleşti. Programda uyuşturucu konusuna değinen Vali Çiçek uyuşturucu tacirlerinin gözünü korkuttu. "Emniyetimiz Kayseri’de gece gündüz durmadan mücadele veriyor." diyen Vali Çiçek, "Kamil müdürüm liderliğinde ekipler suçlulara göz açtırmıyor. Bu sene uyuşturucu yakalamasında geçtiğimiz yılın 10 ayı ile bu senenin 10 ayına baktığımız zaman büyük bir fark görebiliriz. Geçen sene bir söz vermiştik. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz demiştik. Biz o sözü Kamil müdürümüze ve buradaki kahraman arkadaşlarımıza güvenerek vermiştik. Onlar da bizi mahcup etmedi durmadan çalıştırlar. Tekrar söylüyorum vallahi billahi bitireceğiz uyuşturucuyu Kayseri’de.”