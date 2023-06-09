Van'da belediye işçileri arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 belediye işçisi hayatını kaybetti
Van'ın Özalp ilçesinde 2 belediye işçisi arasında kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi. Birbirini vuran iki belediye işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mahmutalan ile Şehittepe mahallelerinde yaşayan ve belediyede işçi oldukları öğrenilen M.B. ile İ.G. bulundukları araçta tartıştı.
Daha sonra silahla birbirlerine ateş eden işçilerden İ.G. olay yerinde, M.B. ise hastanede hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde güvenlik önlemi aldı.
Olayın terör bağlantısının olmadığı ve işçiler arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# Van # van # özalp # belediye işçisi # silahlı kavgaRize'de kaybolan kadın için arama başlatıldı Eskişehir sağanak ve doluya teslim oldu Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu İstanbul'da 1 milyar dolar sahte para yakalandı