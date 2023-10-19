Van'da Urartu Kalelerindeki Kazılar Tarihi Aydınlatıyor

Van'daki Urartu kalelerinde yapılan çalışmalar tarihi aydınlatıyor.

Urartuların başkent olarak kullandığı Van, o döneme ait eserlerin en çok ortaya çıkarıldığı illerin başında geliyor.

Ayanis ve Çavuştepe kaleleri olmak üzere birçok yerde ortaya çıkarılan birbirinden değerli eserler Van Müzesi'nde sergileniyor. Kazılar bilim insanlarını heyecanlandırıyor.