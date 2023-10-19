Van'da Urartu Kalelerindeki Kazılar Tarihi Aydınlatıyor
Van'da, Urartular tarafından inşa edilen Ayanis ve Çavuştepe kalelerinde yıllardır kazı çalışmaları yürütülüyor. Kazılar sayesinde yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor.
Van'daki Urartu kalelerinde yapılan çalışmalar tarihi aydınlatıyor.
Urartuların başkent olarak kullandığı Van, o döneme ait eserlerin en çok ortaya çıkarıldığı illerin başında geliyor.
Ayanis ve Çavuştepe kaleleri olmak üzere birçok yerde ortaya çıkarılan birbirinden değerli eserler Van Müzesi'nde sergileniyor. Kazılar bilim insanlarını heyecanlandırıyor.
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