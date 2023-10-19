Gizli Zam ve Hileli Reklamlara Ceza! Tam 11 Milyon 693 Bin 933 Lira Ceza Kesildi

Gramaj hilesi ile gizli zam ve hileli reklamlara karşı ekipler sahada.

Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlar tespit etti.

Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli de dahil pek çok idari yaptırım uygulanmıştır. Kurul 338 sayılı toplantısının gündemine; medyum, bebek suyu tanıtımları ve gramaj değişimi ile yapılan gizli zamlara ilişkin incelemeleri almıştır." ifadelerine yer verildi.

Reklam Kurulu mevzuata aykırı davrananlara toplamda 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uyguladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.