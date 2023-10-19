Nokia'nın Satışlarında Büyük Düşüş! 14 Bine Yakın Çalışan İşten Çıkartılacak

Nokia, 14 bine yakın çalışanı işten çıkaramaya hazırlanıyor.

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia'nın üçüncü çeyrekteki satışları yüzde 20 düştü.

Nokia, faaliyet kar marjını 2026'ya kadar en az yüzde 14'e çıkarmak için 800 milyon avro ile 1,2 milyar avro arasında tasarruf etmeyi planlıyor. Ancak bu süreçte 14 bine yakın çalışanını işten çıkaracak.

Şirket yaptığı açıklamada maliyeti kısma planı kapsamında şu anki 86 bin çalışan sayısının 72 bin-77 bin arasına ineceğini belirtti.