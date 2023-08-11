Yerköprü Şelalesi kendisine hayran bırakıyor

Türkiye'deki 110 tabiat anıtından biri olan Yerköprü Şelalesi doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı oluyor.

Yaklaşık 110 milyon yıl önce oluştuğu tespit edilen şelale, doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor

Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, seyir terasları ve dinlenme alanları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.

Yeşilliklere bürünmüş vadideki şelale, özellikle sıcak havalarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.