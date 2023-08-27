Yine kadına şiddet! Tüfekle omzundan vurdu

Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından tüfekle vuruldu.

Yine kadına şiddet! Tüfekle omzundan vurdu
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Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından tüfekle omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.


Olay Altındağ İlçesi Kavaklı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülseren K. henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle omzundan vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol omzuna çok sayıda saçma isabet eden kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler omzundan yaralanan kadına ateş açan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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