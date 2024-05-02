Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanık, eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Temel, maktul Rabia Temel'in annesi müşteki G.G, maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mehmet Temel, savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatini ve tahliyesi istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Temel'i eşini canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi G.G'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müştekinin avukatlığını yapan Arzu Sena Topuz, duruşmanın ardından gazetecilere, "Rabia öldürülürken annesi de yaralandı. Bugün karar duruşması görüldü ve mahkeme Rabia için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesine yönelik eylem için de öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezası verdi. Umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur." dedi.

Rabia Temel'in annesi G.G. de "Ben bugün adalet olduğunu söyleyeceğim çok şükür. Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmasın." diye konuştu.

Maktulün ablası Sibel Eğilmez ise adalete ve avukatlara teşekkür ederek, "Başka Rabia'lar yanmasın, biz çok yandık. Katil cezasını buldu çok şükür." ifadesini kullandı.

Yozgat'ta Mehmet Temel boşanma aşamasındaki eşi Rabia Temel'i 28 Mart 2023'te bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesi G.G'yi yaralamıştı.

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