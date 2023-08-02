Yunanistan vurdu, Türkiye kurtardı! Ege kıyılarında yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi
Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 80 düzensiz göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.
Kıyıya getirilen 80 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı