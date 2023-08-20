Yüzlerce hap yakaladılar! Elazığ Narkotik uyuşturucuya geçit vermiyor

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bin 345 adet uyuşturucu hap ve 104,24 gram kokain maddesi ele geçirildi..

Yüzlerce hap yakaladılar! Elazığ Narkotik uyuşturucuya geçit vermiyor
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Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bin 345 adet uyuşturucu hap ve 104,24 gram kokain maddesi ele geçirildi.

ELAZIĞ NARKOTİK BAŞARDI!

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, bin 345 adet Extacy hap ile 104,24 gram Kokain maddesi ele geçirildi.
Olaya karışan şüpheliler hakkında tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ # narkotik # il emniyet müdürlüğü # Cumhuriyet Başsavcılığı
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