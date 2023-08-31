Yüzlerce kişi hastanelik oldu, Kaymakam uyardı: "Sakın içmeyin"

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurdu. Vakaların, içme suyu şebekesinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, şebeke suyundan numuneler alarak test için laboratuvara gönderildiğini açıkladı.

Yüzlerce kişi hastanelik oldu, Kaymakam uyardı: "Sakın içmeyin"
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi salgın şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Binin üzerinde vatandaş, bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurunca, uzun kuyruklar oluştu.

Bazı hastalara ayakta tedavi uygulanırken, bazılarına da serum takıldı.

Salgın ihtimali üzerine yetkililer harekete geçti.

Şehirdeki içme suyu şebekesinden numuneler alındığı bildirildi.

Numunelerin, laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Besni Belediyesi, olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, içme suyuyla ilgili olarak bir sıkıntı bulunmadığı kaydedildi.

Besni Kaymakamlığı ise çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adıyaman # içme suyu
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