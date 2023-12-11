Altın 3000’i Gördü! Fiyatlar Yükselmeye Devam Edecek Mi? 11 Aralık 2023 Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları…

Altın fiyatları her zaman pek çok insan tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Altın fiyatları değişirken yükselmeye devam ediyor. Peki 11 Aralık günü altın kaç TL oldu? Altın yeni hafta nasıl başladı?

Altın 3000’i Gördü! Fiyatlar Yükselmeye Devam Edecek Mi? 11 Aralık 2023 Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları…

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Fiyatları anlık olarak yükselen ya da düşen altının kaç TL’den değer bulduğu ise altın almak isteyen herkesi yakından ilgilendirmektedir. Pek çok insan altın alarak ya da satarak yatırım yapmaktadır. Bir süredir yükselmekte olan altın fiyatları nedeniyle piyasa da çeşitli görüş ayrılıklarına neden olsa da geleneksel olarak çok tercih edilen bu yöntem insanlar tarafından tercih edilmeye devam etmektedir. Peki 11 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu? Altın yeni haftaya 11 Aralık Pazartesi günü kaç TL’den başladı?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 11 Aralık günü alış fiyatını 1861.82 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1861.79 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12025.16 TL, satış fiyatı da 12229.98 TL’dir.

Altın 3000’i Gördü! Fiyatlar Yükselmeye Devam Edecek Mi? 11 Aralık 2023 Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları… - Resim : 1

11 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1861.82
Satış Fiyatı: 1861.79

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3014.84
Satış Fiyatı: 3062.69

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6030.33
Satış Fiyatı: 6135.80

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12025.16
Satış Fiyatı: 12229.98

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12305.4
Satış Fiyatı: 12514.71

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12305.51
Satış Fiyatı: 12517.73

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29875.55
Satış Fiyatı: 30440.51

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