Altın Fiyatları Düşüyor Mu? Altın Fiyatlarında Son Durum! 16 Ekim 2023 Güncel Altın Fiyatları...
Altın fiyatları her zaman sıklıkla değişmektedir. Bu nedenle yatırımcılar ve altın almak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ederler. Peki 16 Ekim 2023 günü altın fiyatları kaç TL oldu?
Altın fiyatları her zaman piyasada en hızlı değişen değerlerden biridir. Yatırım yapmak ya da takı olarak almak isteyenler için altın fiyatları önem arz eder. Altının değişen fiyatları piyasadaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararları gibi pek çok detaydan etkilenebilir. Altının 16 Ekim’de güncel alış ve satış fiyatları haberimizde.
Altının güncel değerlerini takip etmek isteyenler piyasaların açılmasının ardından değerleri izlemeye başlarlar. Alış ve satış fiyatları birbirinden farklı olan altın yakından takip edilmesi gereken bir araçtır. 16 Ekim günü hangi altın türünün kaç TL değer bulduğu merak konusudur.
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 16 Ekim günü alış fiyatını 1716.03 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1716.21 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11084.32 TL, satış fiyatı da 11258.93 TL’dir.
16 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1716.03
Satış Fiyatı: 1716.21
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2779.36
Satış Fiyatı: 2823.71
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5558.88
Satış Fiyatı: 5656.13
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11084.32
Satış Fiyatı: 11258.93
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11339.68
Satış Fiyatı: 11531.92
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11340.14
Satış Fiyatı: 11340.14
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 27539.38
Satış Fiyatı: 28061.00