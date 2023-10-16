Döviz Kurlarında Son Durum! 16 Ekim Günü Döviz Alış ve Satış Fiyatları... Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL?

Dolar, euro ve sterlin en sıkı takip edilen döviz türlerindendir. Türkiye’de de yakın bir şekilde takip edilen döviz kurları kendi kişisel harcamalarımızdan yatırımlarımıza kadar çok fazla şeyi etkilemektedir. Peki 16 Ekim günü döviz çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatları kaç TL olmuştur?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 16 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

16 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,87

Dolar Satış: 27,92

Euro Alış: 29,30

Euro Satış: 29,42

Sterlin Alış: 33,72

Sterlin Satış: 33,98

16 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,87

Dolar Satış: 27,87

Euro Alış: 29,36

Euro Satış: 29,38

Sterlin Alış: 33,82

Sterlin Satış: 33,99