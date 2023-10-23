Altın Fiyatları Düşüyor Mu? İşte 23 Ekim 2023'te Güncel Altın Fiyatları...
Altın fiyatları her gün ve hatta her saniye değişmektedir. Güncel altın fiyatları yatırım yapanların ya da altın almak isteyenlerin sıklıkla merak ettikleri bir konudur. Peki 23 Ekim 2023 günü altın kaç TL oldu?
Altın her gün değişen bir fiyat listesine sahiptir. Günlük değişen altın alış ve satış fiyatları piyasadaki duruma göre değişebilmektedir. Peki 23 Ekim 2023 günü altın alış ve satış fiyatları kaç TL'den değer buldu? İşte güncel fiyatlar...
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 23 Ekim günü alış fiyatını 1781.33 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1781.57 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11504.41 TL, satış fiyatı da 11687.23 TL’dir.
23 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1781.33
Satış Fiyatı: 1781.57
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2885.15
Satış Fiyatı: 2930.94
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5771.02
Satış Fiyatı: 5871.28
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11504.41
Satış Fiyatı: 11687.23
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11770.27
Satış Fiyatı: 11973.07
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11772.97
Satış Fiyatı: 11971.31
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 28587.90
Satış Fiyatı: 29132.83