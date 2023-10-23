Altın Fiyatları Düşüyor Mu? İşte 23 Ekim 2023'te Güncel Altın Fiyatları...

Altın her gün değişen bir fiyat listesine sahiptir. Günlük değişen altın alış ve satış fiyatları piyasadaki duruma göre değişebilmektedir. Peki 23 Ekim 2023 günü altın alış ve satış fiyatları kaç TL'den değer buldu? İşte güncel fiyatlar...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 23 Ekim günü alış fiyatını 1781.33 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1781.57 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11504.41 TL, satış fiyatı da 11687.23 TL’dir.

23 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1781.33

Satış Fiyatı: 1781.57

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2885.15

Satış Fiyatı: 2930.94

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5771.02

Satış Fiyatı: 5871.28

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11504.41

Satış Fiyatı: 11687.23

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11770.27

Satış Fiyatı: 11973.07

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11772.97

Satış Fiyatı: 11971.31

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28587.90

Satış Fiyatı: 29132.83