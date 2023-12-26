Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 26 Aralık 2023 Salı Günü Altın Piyasasında Son Durum...
Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncellenen fiyatlar sürekli olarak anlık internette paylaşılmaktadır. 26 Aralık 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum nedir? Altın kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 26 Aralık günü alış fiyatını 1946.32 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1946.73 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12571.89 TL, satış fiyatı da 12771.34 TL’dir. Peki diğer altın türleri 26 Aralık 2023 günü kaç TL oldu?
26 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1946.32
Satış Fiyatı: 1946.73
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3150.73
Satış Fiyatı: 3200.98
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6301.50
Satış Fiyatı: 6411.49
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12571.89
Satış Fiyatı: 12771.34
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12859.03
Satış Fiyatı: 13080.19
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12860.18
Satış Fiyatı: 13080.48
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31229.05
Satış Fiyatı: 31830.73