Samsun'da Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Mi Oldu? AFAD'a ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler...

Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu nedenle deprem konusunda en güvenilir olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri internet sitelerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır. Peki 26 Aralık 2023'te deprem mi oldu? Bugün Samsun'da deprem mi oldu? Olan depremler hissedildi mi?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

26-12-2023 09:02:49 42.0486 37.0461 26.94 ML 3.2 Karadeniz - [79.92 km] Çarşamba (Samsun) 614044

26-12-2023 08:55:14 39.2014 27.6139 6.96 ML 1.3 Soma (Manisa) 614043

26-12-2023 08:50:11 38.8244 26.8533 7.04 ML 1.5 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.47 km] Foça (İzmir) 614042

26-12-2023 08:39:17 38.4172 43.4272 7 ML 1.5 Edremit (Van) 614040

26-12-2023 08:37:29 39.3703 27.8086 7 ML 2.0 Savaştepe (Balıkesir) 614041

26-12-2023 08:15:27 38.1931 37.555 7 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 614039

26-12-2023 07:40:12 38.2567 38.1722 6.95 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 614038

26-12-2023 07:16:19 38.1856 37.3394 6.95 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 614035

26-12-2023 07:12:47 38.0836 37.7081 6.99 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 614036

26-12-2023 07:09:36 37.7525 38.2369 6.98 ML 1.4 Merkez (Adıyaman) 614037

26-12-2023 07:04:39 38.2469 38.1508 6.9 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 614033

26-12-2023 07:01:20 38.405 37.5708 7 ML 1.5 Darende (Malatya) 614032

26-12-2023 06:52:57 37.4592 36.9678 7 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 614034

26-12-2023 06:49:28 38.3611 37.7942 5.16 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 614030

26-12-2023 06:40:46 38.2381 37.7017 7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 614031

26-12-2023 06:30:19 36.3103 36.2447 7 ML 3.2 Antakya (Hatay) 614026

26-12-2023 06:25:03 38.0836 38.3839 5.7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 614029

26-12-2023 06:23:48 37.8172 37.8942 6.33 ML 1.1 Tut (Adıyaman) 614027

26-12-2023 06:02:31 38.3133 37.6725 6.04 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 614028

26-12-2023 05:40:54 38.2611 38.7419 7.56 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 614023

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.12.26 09:42:31 38.1320 42.5873 5.0 -.- 3.0 -.- ESENLER-HIZAN (BITLIS) İlksel

2023.12.26 09:36:55 38.4148 40.2032 6.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENLI-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.12.26 09:02:49 42.0463 36.9333 4.4 -.- 3.2 3.3 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2023.12.26 08:55:13 39.1425 27.6842 7.2 -.- 1.3 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.12.26 08:50:08 38.8625 26.8573 8.3 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.26 08:38:59 38.3382 44.5120 8.4 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.12.26 08:37:23 39.6763 27.8688 4.3 -.- 2.1 -.- UCPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.12.26 08:15:26 38.1928 37.5502 8.1 -.- 2.6 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 07:01:21 38.7267 37.3762 5.0 -.- 1.3 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.26 06:30:18 36.2965 36.2430 6.8 -.- 3.1 3.0 AKCAOVA-(HATAY) İlksel

2023.12.26 05:40:52 38.2670 38.7148 3.8 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.26 05:09:42 37.2845 30.5470 5.5 -.- 1.7 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel

2023.12.26 04:43:01 38.0218 36.7758 5.1 -.- 3.4 3.2 KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 04:23:08 38.4218 39.1122 14.9 -.- 1.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.26 04:16:38 38.2795 38.1997 5.4 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.26 03:59:44 37.9160 36.4073 17.8 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 03:38:14 38.0602 42.5562 5.0 -.- 2.3 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel

2023.12.26 03:24:17 37.5122 37.2152 7.6 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 03:09:47 38.1918 42.6432 7.1 -.- 1.7 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2023.12.26 03:04:11 38.6498 42.9823 8.0 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel

2023.12.26 02:47:36 38.1552 42.5800 5.0 -.- 1.9 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) İlksel

2023.12.26 02:44:55 35.5168 33.9108 5.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) İlksel

2023.12.26 02:22:00 37.3858 37.0673 7.0 -.- 1.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 01:46:03 37.6415 35.6132 5.3 -.- 2.1 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.26 01:40:19 38.6323 42.9433 4.7 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2023.12.26 01:31:29 36.9655 32.0678 5.0 -.- 2.9 -.- PEMBELIK-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel

2023.12.26 01:22:12 38.1210 37.1902 4.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 01:15:33 37.9147 36.7297 12.2 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 00:55:09 37.8817 36.5140 5.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 00:38:14 38.0710 36.5910 5.3 -.- 1.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.26 00:25:55 36.5905 36.4695 10.1 -.- 1.9 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel