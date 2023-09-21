Altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül Perşembe son dakika altın fiyatları

Altın, eskiden olduğu gibi son dönemlerin de en popüler ve en çok tercih edilen değerli madenlerin başında geliyor. Yatırımcıların tercih ettiği kadar vatandaşlar da çeşitli sebeplerden ötürü altına doğru bir yönelim gerçekleştiriyor.

Yatırım olarak kullanılması, düğünler gibi çeşitli etkinliklerde hediye olarak sunulmasından ötürü altın fiyatları da her zaman en çok merak edilen konu başlıklarından biri olmuştur. İnternette kullanıcılar düzenli olarak altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

Peki 21 Eylül Perşembe günü altın fiyatlarındaki son durum ne? Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Tüm bu soruların cevabına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, günün koşullarına göre çeşitli etkenlere bağlı olarak sürekli değişmektedir. Yurt içindeki ekonomi alanında alınan kararlar ve uygulanan politikalar altın piyasasını en çok etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar altın fiyatlarını düzenli olarak takip ediyor. Altın fiyatlarının en çok takip edildiği merkez ise hiç şüphesiz Kapalıçarşı olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte internetin de hayatımıza tamamen girmesinden dolayı internet üzerinden de altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor.

Türkiye'de son zamanlarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın en çok tercih edilen altın türlerinin başında geliyor. Birbirinden farklı gramajlara sahip bu altınların fiyatları en çok fiyatı merak edilen altın türleridir. Yatırım aracı olarak bu altın türlerini tercih eden vatandaşlar orta ve uzun vadede önemli kazançlar elde etmeyi hesaplıyor.

Altına yönelik bu yüksek talep, fiyatların günlük değişmesinden öte saatlik olarak da değişmesine yol açıyor. Bundan dolayı arama motorlarında 'Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları yükseldi mi? 19 Eylül Salı güncel altın fiyatları' gibi sorgulamalar gerçekleştiriliyor.

21 EYLÜL PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

21 Eylül Perşembe günü altın fiyatları da yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fiyatlardaki değişimler dikkatli bir şekilde takip edilip uzmanlar tarafından yorumlanıyor. İşte 21 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları:

ALTIN (TL/GR): 1.676,60 (ALIŞ) - 1.676,77 (SATIŞ)

Altın (ONS): 1.927,24 (ALIŞ) - 1.927,55 (SATIŞ)

Çeyrek Altın: 2.750,00 (ALIŞ) - 2.795,00 (SATIŞ)

Yarım Altın: 5.519,00 (ALIŞ) - 5.592,00 (SATIŞ)

Cumhuriyet Altını: 11.003,00 (ALIŞ) - 11.136,00 (SATIŞ)

22 Ayar Bilezik: 1.536,11 (ALIŞ) - 1.556,03 (SATIŞ)