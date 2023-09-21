Döviz kurları yükseldi mi? 21 Eylül tarihli döviz kurları

Döviz kurları, dünya finans siteminin önemli bir parçasıdır. Ekonomik işlemlerin ve uluslararası alışverişin yapılabilmesinin önemli unsurlarından biridir. Kapalıçarşı, Wall Street gibi bir çok yerde yatırımcılar döviz kurlarını merak ediyor. Döviz kurları arasında en çok merak edilen ise dolar, euro, sterlin gibi geniş hacimli işlem gören dövizler.

Kapalıçarşı, Türkiye'de yatırımcıların sıkı takip ettiği tarihi bir borsa. Kapalıçarşı'da yatırımcılar döviz alım ve satımı yapabiliyor. Yatırımcılar, Kapalıçarşı'daki ve serbest piyasadaki döviz kurlarını takip ederek buradaki dövizlere yatırım yapıp yapmamaya karar veriyor.

Döviz kurlarındaki değişimin takip edilmesi, piyasalara yatırım yapmayan insanlar için de önemli. Yatırımcı olmasa da vatandaşlar, döviz kurlarını takip ederek, yabancı paraların kendi paraları karşısında değer kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler. Bu bilgi, ülke ekonomisinin gidişatını gösteren önemli verilerden biridir. Döviz kurları, dünya piyasalarının da önemli unsurlarından. Döviz kurları, ülkelerin ticaret işlemlerinde de belirleyici faktörlerden olduğu için, o ülkede yaşayanları da doğrudan etkiliyor. Yatırımcı olmasa da, özellikle Türkiye gibi dış ticaret hacmi yüksek ülkelerde, döviz kurlarının artması ya da azalması, ülke ekonomisini de etkilediğinden vatandaşların ilgisini çekiyor.

Ülkelerin dış ticaretinin bağlı olduğu döviz kurları, Türkiye'de özellikle enerji giderlerinin artması ya da azalması anlamına da geliyor. Dolar üzerinden alınan enerji, Döviz kurlarındaki değişim, dışarıdan gelen ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde de etkili oluyor. Ürünler diğer ülkelerden alınırken genellikle döviz kurları baz alınarak ödeme yapılıyor.

21 EYLÜL 2023 İÇİN DÖVİZ FİYATLARI

21 Eylül'de piyasalar güne hareketli başladı. Dolar Kapalıçarşı'da güne düşüşle başladı. Euro ise Kapalıçarşı'da bir değişim göstermedi. Sterlin, güne yükselişle başlayan döviz cinslerinden oldu. Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada işlem gören döviz kurlarının alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik.

DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI:

Dolar Alış: 26,94

Dolar Satış: 26,95

Euro Alış: 28,85

Euro Satış: 28,90

Sterlin Alış: 33,21

Sterlin Satış: 33,38

DOLAR, EURO VE STERLİNİN SERBEST PİYASADAKİ FİYATLARI: