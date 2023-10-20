Altın Fiyatları Ne Oldu? Fiyatlar Yükseldi Mi? İşte 20 Ekim Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları çok hızlı bir şekilde değişir. Sıklıkla yükselen ya da düşen altın fiyatlarını takip etmek için her gün bu değerleri incelemek gerekir. Çoğu yatırımcı uzun vadeli yatırım yapmak amacıyla altın almayı tercih eder. Peki 20 Ekim günü altın fiyatlarında son durum nedir?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 20 Ekim günü alış fiyatını 1781.20 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1781.38 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11500.50 TL, satış fiyatı da 11684.17 TL’dir.

20 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1781.20

Satış Fiyatı: 1781.38

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2885.09

Satış Fiyatı: 2930.44

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5769.00

Satış Fiyatı: 5869.46

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11500.50

Satış Fiyatı: 11684.17

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11765.45

Satış Fiyatı: 11966.74

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11767.54

Satış Fiyatı: 11966.67

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28571.23

Satış Fiyatı: 29107.91