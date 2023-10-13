Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 13 Ekim 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...

Altın Türkiye'de ve dünyada en çok merak edilen yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle sıkı takip edilir. Altın fiyatları altının türüne ve gramına göre değişir. Aynı zamanda altın alış ve satış fiyatları insanların yatırım alışkanlıkları, küresel ve yerel piyasadaki hareketlerden etkilenmektedir. Peki 13 Ekim 2023 için altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 13 Ekim günü alış fiyatını 1676.98 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1677.21 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10830.45 TL, satış fiyatı da 10830.45 TL’dir.

13 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1676.98

Satış Fiyatı: 1677.21

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2716.05

Satış Fiyatı: 2758.79

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5431.94

Satış Fiyatı: 5526.28

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10830.45

Satış Fiyatı: 10830.45

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11080.29

Satış Fiyatı: 11270.49

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11081.77

Satış Fiyatı: 11269.99

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26905.45

Satış Fiyatı: 27416.74