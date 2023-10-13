Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Yükseldi mi? 13 Ekim için Güncel Fiyatlar

Dolar, Euro ve Sterlin her gün değişen alış ve satış fiyatlarına sahiptir. Her gün çok sayıda insan döviz kurunu takip ederek yatırımlarını yönlendirir. Aynı zamanda piyasalardaki kararlardan ve dalgalanmalardan çok etkilenen döviz kuru sıkı bir takip gerektirir. İşte 13 Ekim 2023 için Dolar, Euro ve Sterlinin alış ve satış değerleri...

13 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,75

Dolar Satış: 27,81

Euro Alış: 29,18

Euro Satış:29,30

Sterlin Alış: 33,64

Sterlin Satış: 33,90

13 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,78

Dolar Satış: 27,79

Euro Alış: 29,30

Euro Satış: 29,31

Sterlin Alış: 33,89

Sterlin Satış: 33,91