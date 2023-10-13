Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Yükseldi mi? 13 Ekim için Güncel Fiyatlar

Döviz kuru satın aldığımız çoğu şeyin fiyatlarını etkiler. Aynı zamanda yatırım yapanlar ya da yurtdışıyla ticaret yapanlar da ayı fiyatlardan etkilenmektedir. Bu nedenle döviz kuru oldukça sıkı takip edilir. İşte 13 Ekim 2023 için güncel döviz kuru fiyatları...

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Yükseldi mi? 13 Ekim için Güncel Fiyatlar
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Dolar, Euro ve Sterlin her gün değişen alış ve satış fiyatlarına sahiptir. Her gün çok sayıda insan döviz kurunu takip ederek yatırımlarını yönlendirir. Aynı zamanda piyasalardaki kararlardan ve dalgalanmalardan çok etkilenen döviz kuru sıkı bir takip gerektirir. İşte 13 Ekim 2023 için Dolar, Euro ve Sterlinin alış ve satış değerleri...

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Yükseldi mi? 13 Ekim için Güncel Fiyatlar - Resim : 1

13 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,75

Dolar Satış: 27,81

Euro Alış: 29,18

Euro Satış:29,30

Sterlin Alış: 33,64

Sterlin Satış: 33,90

13 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,78

Dolar Satış: 27,79

Euro Alış: 29,30

Euro Satış: 29,31

Sterlin Alış: 33,89

Sterlin Satış: 33,91

Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 13 Ekim 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 13 Ekim 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları
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