Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi? 17 Kasım Güncel Altın Fiyatları....
Altının kaç TL olduğu sürekli olarak değişmektedir. Çünkü altın fiyatları her zaman piyasaya göre belirlenir. Altın fiyatları sıklıkla merak edilirken en çok gram altın ve tam altın sorulur. Peki altın 17 Kasım Cuma günü kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncel altın fiyatlarını merak edenler internette bu sorunun cevabını aramaktadırlar. Peki 17 Kasım günü altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları yükseldi mi? İşte piyasaya göre altının alış ve satış fiyatları...
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 17 Kasım günü alış fiyatını 1831.52 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1831.76 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11831.64 TL, satış fiyatı da 12019.50 TL’dir.
17 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1831.5200
Satış Fiyatı: 1831.7620
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2966.2800
Satış Fiyatı: 3013.7089
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5933.8827
Satış Fiyatı: 6037.2832
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11831.6407
Satış Fiyatı: 12019.5030
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12106.0785
Satış Fiyatı: 12314.4610
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12107.4532
Satış Fiyatı: 12314.9598
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29393.9657
Satış Fiyatı: 29954.9133