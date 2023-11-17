Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi? 17 Kasım Güncel Altın Fiyatları....

Altının kaç TL olduğu sürekli olarak değişmektedir. Çünkü altın fiyatları her zaman piyasaya göre belirlenir. Altın fiyatları sıklıkla merak edilirken en çok gram altın ve tam altın sorulur. Peki altın 17 Kasım Cuma günü kaç TL oldu?

Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi? 17 Kasım Güncel Altın Fiyatları....
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Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncel altın fiyatlarını merak edenler internette bu sorunun cevabını aramaktadırlar. Peki 17 Kasım günü altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları yükseldi mi? İşte piyasaya göre altının alış ve satış fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 17 Kasım günü alış fiyatını 1831.52 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1831.76 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11831.64 TL, satış fiyatı da 12019.50 TL’dir.

Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi? 17 Kasım Güncel Altın Fiyatları.... - Resim : 1

17 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1831.5200
Satış Fiyatı: 1831.7620

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2966.2800
Satış Fiyatı: 3013.7089

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5933.8827
Satış Fiyatı: 6037.2832

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11831.6407
Satış Fiyatı: 12019.5030

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12106.0785
Satış Fiyatı: 12314.4610

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12107.4532
Satış Fiyatı: 12314.9598

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29393.9657
Satış Fiyatı: 29954.9133

Döviz Kuru Haftayı Hareketli Bitiriyor! 17 Kasım Günü Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları...Döviz Kuru Haftayı Hareketli Bitiriyor! 17 Kasım Günü Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları...Borsa
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