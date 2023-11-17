Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi? 17 Kasım Güncel Altın Fiyatları....

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncel altın fiyatlarını merak edenler internette bu sorunun cevabını aramaktadırlar. Peki 17 Kasım günü altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları yükseldi mi? İşte piyasaya göre altının alış ve satış fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 17 Kasım günü alış fiyatını 1831.52 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1831.76 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11831.64 TL, satış fiyatı da 12019.50 TL’dir.

17 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1831.5200

Satış Fiyatı: 1831.7620

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2966.2800

Satış Fiyatı: 3013.7089

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5933.8827

Satış Fiyatı: 6037.2832

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11831.6407

Satış Fiyatı: 12019.5030

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12106.0785

Satış Fiyatı: 12314.4610

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12107.4532

Satış Fiyatı: 12314.9598

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29393.9657

Satış Fiyatı: 29954.9133