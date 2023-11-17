Döviz Kuru Haftayı Hareketli Bitiriyor! 17 Kasım Günü Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin sürekli olarak değişen bir fiyat çizgisine sahiptir. Bu nedenle sürekli olarak değişen fiyatlar yatırımcıların takip etmesine neden olur. Peki 17 Kasım Cuma günü döviz kaç TL'den değer buldu?

Döviz Kuru Haftayı Hareketli Bitiriyor! 17 Kasım Günü Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları...
Son Güncelleme:

Dolar, euro ve sterlin en sıkı takip edilen döviz türlerindendir. Türkiye’de de yakın bir şekilde takip edilen döviz kurları kendi kişisel harcamalarımızdan yatırımlarımıza kadar çok fazla şeyi etkilemektedir. Peki 17 Kasım günü döviz çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatları kaç TL olmuştur?

Döviz Kuru Haftayı Hareketli Bitiriyor! 17 Kasım Günü Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları... - Resim : 1

17 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,68

Dolar Satış: 28,74

Euro Alış: 30,69

Euro Satış: 31,12

Sterlin Alış: 35,31

Sterlin Satış: 35,60

17 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,69

Dolar Satış: 28,71

Euro Alış: 31,14

Euro Satış: 31,15

Sterlin Alış: 35,58

Sterlin Satış: 35,59

Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi? 17 Kasım Güncel Altın Fiyatları....Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi? 17 Kasım Güncel Altın Fiyatları....Altın Fiyatları
# canlı döviz kurları # döviz kuru # dolar kaç para # sterlin kaç para # euro kaç tl # euro dolar # dolar türk lirası
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi?
Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi?
Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun!
Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun!
Öne Çıkanlar NETANYAHU HAPİSE Mİ GİRİYOR? │Halil Nebiler NETANYAHU HAPİSE Mİ GİRİYOR? │Halil Nebiler Fortnite Sunucu Çevrimdışı! Fortnite Sunucu Çevrimdışı!