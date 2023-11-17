Döviz Kuru Haftayı Hareketli Bitiriyor! 17 Kasım Günü Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin en sıkı takip edilen döviz türlerindendir. Türkiye’de de yakın bir şekilde takip edilen döviz kurları kendi kişisel harcamalarımızdan yatırımlarımıza kadar çok fazla şeyi etkilemektedir. Peki 17 Kasım günü döviz çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatları kaç TL olmuştur?

17 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,68

Dolar Satış: 28,74

Euro Alış: 30,69

Euro Satış: 31,12

Sterlin Alış: 35,31

Sterlin Satış: 35,60

17 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,69

Dolar Satış: 28,71

Euro Alış: 31,14

Euro Satış: 31,15

Sterlin Alış: 35,58

Sterlin Satış: 35,59