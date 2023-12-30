Altın Geçtiğimiz Haftayı Kaç TL İle Kapattı? 30 Aralık 2023 Günü Altın Kaç TL?
Altın piyasaları hafta içi çalışır ve Cuma günü kapanır. Ancak son değerleri gelecek hafta açılış değerleri olmaktadır. Peki 30 Aralık 2023 Cumartesi günü altın kaç TL? Altın bu seneyi kaç TL ile kapattı?
Altın piyasalarının kapalı olması nedeniyle çok sayıda insan hafta sonu altın fiyatları üzerinden işlem yapamamaktadır.
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 30 Aralık günü alış fiyatını 1961.44 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1961.76 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12596.99 TL, satış fiyatı da 12869.57 TL’dir.
30 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1961.44
Satış Fiyatı: 1961.76
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3159.00
Satış Fiyatı: 3227.20
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6318.00
Satış Fiyatı: 6464.21
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12596.99
Satış Fiyatı: 12869.57
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12889.49
Satış Fiyatı: 13183.45
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12889.49
Satış Fiyatı: 13183.45
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31297.47
Satış Fiyatı: 32075.82