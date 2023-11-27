Altın Haftaya Nasıl Başladı? 27 Kasım Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları…

Altın her yaştan ve çevreden yatırımcının ilgisini çekmeye devam etmektedir. Altın fiyatları bir yükselip bir düşerken altın almak ya da altın bozdurmak isteyenler bu fiyatları sıkı sıkıya takip ederler. Güncel fiyatlar sürekli değiştiği için canlı altın fiyatı çok merak edilen bir konudur. Altın genel itibariyle ağırlığına göre bir fiyat alır. Çeyrek altın, tam altın ya da Cumhuriyet altının farkını belirleyen esas şey altının değeri değil, ağırlığıdır. Peki 27 Kasım günü altın kaç TL oldu? İşte Pazartesi günü güncel altın fiyatları…

27 KASIM GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1867.80 TL’den belirlerken satış fiyatı ise TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12062.56 TL, satış fiyatı da 12333.81 TL’dir.

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1867.80

Satış Fiyatı: 1867.85

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3023.81

Satış Fiyatı: 3073.34

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6049.43

Satış Fiyatı: 6155.69

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12062.56

Satış Fiyatı: 12333.81

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12333.81

Satış Fiyatı: 12566.53

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12343.05

Satış Fiyatı: 12557.51

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29969.99

Satış Fiyatı: 30545.26