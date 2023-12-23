Altın Haftayı Nasıl Bitirdi? Son Güncel Altın Fiyatları... 23 Aralık 2023 Günü Altın Kaç TL Oldu?

Altın piyasası hafta sonu kapalı olduğu için duruyor olsa da insanlar bu fiyatlara bakarak altının kaç TL ile haftayı bitirdiğini ve gelecek haftaya kaç TL ile başlayacağını bilirler. Peki 23 Aralık 2023 günü altın kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 23 Aralık günü alış fiyatını 1928.2 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1928.59 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12444.67 TL, satış fiyatı da 12656.16 TL’dir.



23 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1928.2

Satış Fiyatı: 1928.59

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3120.80

Satış Fiyatı: 3173.69

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6241.60

Satış Fiyatı: 6357.02

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12444.67

Satış Fiyatı: 12656.16

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12733.62

Satış Fiyatı: 12964.84

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12733.62

Satış Fiyatı: 12964.84

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30919.02

Satış Fiyatı: 31543.92