Altın Haftayı Nasıl Kapattı? İşte Güncel Fiyatları... 16 Aralık'ta Altın Kaç TL Oldu?

Altın piyasası hafta sonu çalışmadığı için hafta sonu herhangi bir değer değişimi yaşanmasa da en son belirtilen değerler neticesinde güncel fiyatlara ulaşmak mümkündür. Pek çok insan altının güncel fiyatlarını internet aracılığıyla öğrenmek ister. Peki 16 Aralık'ta altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 16 Aralık günü alış fiyatını 1880.26 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1880.55 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12143.86 TL, satış fiyatı da 12358.95 TL’dir.

16 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1880.26

Satış Fiyatı: 1880.55

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3045.36

Satış Fiyatı: 3099.16

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6090.73

Satış Fiyatı: 6207.74

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12143.86

Satış Fiyatı: 12358.95

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12425.83

Satış Fiyatı: 12660.38

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12425.83

Satış Fiyatı: 12660.38

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30171.66

Satış Fiyatı: 30803.17