Altın Haftayı Nasıl Kapattı? İşte Güncel Fiyatları... 16 Aralık'ta Altın Kaç TL Oldu?
Altın fiyatları anlık olarak değişse de hafta sonu kapalı olduğu için herhangi bir değişim yaşanmamaktadır. Peki altın geçtiğimiz haftayı nasıl kapattı? 16 Aralık 2023 günü güncel altın fiyatları...
Altın piyasası hafta sonu çalışmadığı için hafta sonu herhangi bir değer değişimi yaşanmasa da en son belirtilen değerler neticesinde güncel fiyatlara ulaşmak mümkündür. Pek çok insan altının güncel fiyatlarını internet aracılığıyla öğrenmek ister. Peki 16 Aralık'ta altın kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 16 Aralık günü alış fiyatını 1880.26 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1880.55 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12143.86 TL, satış fiyatı da 12358.95 TL’dir.
16 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1880.26
Satış Fiyatı: 1880.55
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3045.36
Satış Fiyatı: 3099.16
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6090.73
Satış Fiyatı: 6207.74
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12143.86
Satış Fiyatı: 12358.95
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12425.83
Satış Fiyatı: 12660.38
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12425.83
Satış Fiyatı: 12660.38
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30171.66
Satış Fiyatı: 30803.17