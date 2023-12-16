Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İller Hissetti? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler... 16 Aralık 2023 Nerede Deprem Oldu?

Türkiye toprak yapısıyla ve geçen fay hatları nedeniyle her an deprem olabilecek bir ülkedir. Bu nedenle insanlar depreme hazırlıklı olmalıdır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gerçekleşen son depremleri teker teker kaydetmektedir. Anlık olarak kaydedilen depremler kamuoyu ile paylaşılır. Peki bugün, 16 Aralık cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre hangi illerde deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler...

16 ARALIK GÜNÜ HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

16-12-2023 08:50:27 38.0686 38.3956 6.93 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 613044

16-12-2023 08:25:22 37.9644 36.4264 11.4 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 613042

16-12-2023 08:17:00 38.0528 36.5306 8.31 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 613041

16-12-2023 08:13:54 40.4247 28.8375 4.93 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.56 km] Mudanya (Bursa) 613040

16-12-2023 08:09:25 38.1242 41.2272 5.61 ML 2.2 Kozluk (Batman) 613043

16-12-2023 07:58:44 40.8069 31.3503 13.21 ML 1.3 Kaynaşlı (Düzce) 613038

16-12-2023 07:57:29 37.9825 38.1578 7.01 ML 1.1 Merkez (Adıyaman) 613036

16-12-2023 07:45:36 39.4928 33.9142 7.36 ML 1.2 Akpınar (Kırşehir) 613039

16-12-2023 07:41:32 38.0911 38.4108 10.57 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 613037

16-12-2023 07:14:11 36.7025 29.2175 7 ML 1.1 Fethiye (Muğla) 613034

16-12-2023 07:11:38 38.0508 37.7275 9.94 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 613035

16-12-2023 06:56:31 38.3647 37.5714 6.99 ML 1.2 Darende (Malatya) 613024

16-12-2023 06:52:00 38.0672 37.5925 4.85 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 613023

16-12-2023 06:46:10 38.3664 37.5925 7 ML 1.3 Darende (Malatya) 613022

16-12-2023 06:24:33 41.085 39.1297 10.97 ML 1.5 Karadeniz - [02.53 km] Eynesil (Giresun) 613019

16-12-2023 06:14:37 38.0839 37.6083 7.8 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 613017

16-12-2023 06:04:06 38.0181 36.5939 7.37 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 613016

16-12-2023 06:03:30 37.3328 37.0647 9.84 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 613018

16-12-2023 05:34:35 38.8878 37.4197 7 ML 1.0 Gürün (Sivas) 613005

16-12-2023 05:33:17 38.0269 37.6106 7.01 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 613004

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

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2023.12.16 08:16:58 38.0362 36.5485 5.5 -.- 1.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 08:13:53 40.4247 28.8172 7.3 -.- 2.0 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.16 08:09:24 38.0945 41.2762 5.0 -.- 2.4 -.- ORTACAY-KOZLUK (BATMAN) İlksel

2023.12.16 07:58:43 40.7768 31.3357 20.3 -.- 1.9 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2023.12.16 07:11:37 38.0197 37.7053 9.0 -.- 1.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.16 06:46:14 38.6710 37.4295 3.9 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.16 06:14:36 38.0898 37.6452 2.4 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 06:04:06 38.0578 36.5962 1.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 06:03:28 37.3582 37.1587 19.9 -.- 1.3 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 05:33:17 38.0412 37.6017 5.0 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.16 05:31:03 37.7260 37.9002 12.2 -.- 1.5 -.- KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.16 05:28:23 38.1262 37.0018 5.0 -.- 2.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 04:40:12 39.1605 33.1217 5.7 -.- 1.2 -.- YAZICAYIRI-KULU (KONYA) İlksel

2023.12.16 04:37:10 38.3863 37.3672 6.2 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 04:30:02 38.1030 38.4478 2.6 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.16 03:58:33 38.4312 37.9990 8.9 -.- 1.3 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.16 03:39:36 38.2253 37.7177 5.0 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.16 03:26:50 40.2163 29.3477 4.5 -.- 2.7 -.- GOLBASI-KESTEL (BURSA) İlksel

2023.12.16 03:08:12 36.7262 36.0538 5.0 -.- 2.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.12.16 02:41:48 38.0458 36.6220 6.2 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 02:34:18 37.8157 36.2927 4.2 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 02:22:05 37.9723 36.4853 6.2 -.- 1.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 02:19:02 38.2087 37.3755 8.8 -.- 1.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 02:16:02 38.1418 36.9898 7.6 -.- 1.5 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 02:14:17 35.9348 36.0335 9.2 -.- 1.5 -.- EGERCI-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.12.16 01:58:57 38.3995 37.3760 2.2 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 01:46:59 38.8222 24.5492 11.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.16 01:36:01 37.9027 36.4437 6.1 -.- 1.6 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 01:26:59 39.6383 40.7460 5.7 -.- 2.3 -.- MURATCAYIRI-CAT (ERZURUM) İlksel

2023.12.16 01:25:38 38.1665 36.5502 15.1 -.- 0.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 01:15:51 38.6918 43.1068 5.0 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2023.12.16 01:12:48 38.1987 38.1322 7.1 -.- 1.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.16 00:53:52 38.0992 37.2198 6.4 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.16 00:36:45 41.1180 33.8782 5.0 -.- 2.8 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel

2023.12.16 00:18:08 38.1292 38.3648 13.8 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.16 00:07:45 41.3890 43.9625 5.3 -.- 2.8 -.- GURCISTAN İlksel

2023.12.16 00:02:37 38.1648 38.2055 9.1 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel