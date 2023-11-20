Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 20 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları....

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Anlık yaşanan bu değişimler nedeniyle altın fiyatlarını takip etmek bazen zor olabilir. Bu nedenle çoğu kişi internetten yardım alır. Peki 20 Kasım günü altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları nasıl değişti? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 20 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları....
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Altının güncel değerlerini takip etmek isteyenler piyasaların açılmasının ardından değerleri izlemeye başlarlar. Alış ve satış fiyatları birbirinden farklı olan altın yakından takip edilmesi gereken bir araçtır. 20 Kasım günü hangi altın türünün kaç TL değer bulduğu merak konusudur.
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 20 Kasım günü alış fiyatını 1827.78 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 2959.98 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11799.70 TL, satış fiyatı da 11998.01 TL’dir.

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 20 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları.... - Resim : 1
20 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1827.7800
Satış Fiyatı: 2959.9886

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2959.9886
Satış Fiyatı: 3009.9753

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5920.4732
Satış Fiyatı: 6034.6544

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11799.7058
Satış Fiyatı: 11998.0147

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12072.1575
Satış Fiyatı: 12303.9542

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12076.2402
Satış Fiyatı: 12299.4824

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29318.4468
Satış Fiyatı: 29891.6330

Dolar, Euro Ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kuru TL Karşısında Ne Kadar Oldu? 20 Kasım'da Döviz Türlerinin Fiyatları...Dolar, Euro Ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kuru TL Karşısında Ne Kadar Oldu? 20 Kasım'da Döviz Türlerinin Fiyatları...Borsa
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