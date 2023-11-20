Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 20 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları....

Altının güncel değerlerini takip etmek isteyenler piyasaların açılmasının ardından değerleri izlemeye başlarlar. Alış ve satış fiyatları birbirinden farklı olan altın yakından takip edilmesi gereken bir araçtır. 20 Kasım günü hangi altın türünün kaç TL değer bulduğu merak konusudur.

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 20 Kasım günü alış fiyatını 1827.78 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 2959.98 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11799.70 TL, satış fiyatı da 11998.01 TL’dir.



20 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1827.7800

Satış Fiyatı: 2959.9886

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2959.9886

Satış Fiyatı: 3009.9753

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5920.4732

Satış Fiyatı: 6034.6544

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11799.7058

Satış Fiyatı: 11998.0147

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12072.1575

Satış Fiyatı: 12303.9542

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12076.2402

Satış Fiyatı: 12299.4824

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29318.4468

Satış Fiyatı: 29891.6330