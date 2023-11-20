Dolar, Euro Ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kuru TL Karşısında Ne Kadar Oldu? 20 Kasım'da Döviz Türlerinin Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen döviz türlerindendir. Türkiye'de ve dünyada tüm döviz kurları piyasadaki genel durumlarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle döviz kuru çok sayıda insanı etkiler. Döviz kurlarını takip eden insanlar canlı döviz kuru ya da direkt dövizin TL karşısındaki değerini arayabilirler. Peki 20 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

20 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,72

Dolar Satış: 28,80

Euro Alış: 31,23

Euro Satış: 31,40

Sterlin Alış: 35,64

Sterlin Satış: 35,94

20 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,68

Dolar Satış: 28,74

Euro Alış: 31,36

Euro Satış: 31,44

Sterlin Alış: 35,77

Sterlin Satış: 35,90