Dolar, Euro Ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kuru TL Karşısında Ne Kadar Oldu? 20 Kasım'da Döviz Türlerinin Fiyatları...

Türkiye'de dolar, euro ve sterlin en çok tercih edilen döviz kurlarından biridir. Bu nedenle her gün çok sayıda insan döviz kurunu merak etmektedir. Peki 20 Kasım günü dolar kaç TL oldu? Döviz türleri haftaya nasıl başladı?

Dolar, Euro Ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kuru TL Karşısında Ne Kadar Oldu? 20 Kasım'da Döviz Türlerinin Fiyatları...
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Dolar, euro ve sterlin Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen döviz türlerindendir. Türkiye'de ve dünyada tüm döviz kurları piyasadaki genel durumlarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle döviz kuru çok sayıda insanı etkiler. Döviz kurlarını takip eden insanlar canlı döviz kuru ya da direkt dövizin TL karşısındaki değerini arayabilirler. Peki 20 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, Euro Ve Sterlin Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kuru TL Karşısında Ne Kadar Oldu? 20 Kasım'da Döviz Türlerinin Fiyatları... - Resim : 1

20 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,72

Dolar Satış: 28,80

Euro Alış: 31,23

Euro Satış: 31,40

Sterlin Alış: 35,64

Sterlin Satış: 35,94

20 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,68

Dolar Satış: 28,74

Euro Alış: 31,36

Euro Satış: 31,44

Sterlin Alış: 35,77

Sterlin Satış: 35,90

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 20 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları....Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 20 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları....Altın Fiyatları
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