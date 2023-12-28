Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 28 Aralık 2023 Günü Altın Kaç TL?

Altın fiyatları sürekli olarak merak edilen ve araştırılan değerlerdir. Bu nedenle çok sayıda insan altının kaç TL olduğunu öğrenmek istemektedir. Peki 28 Aralık 2023 günü altın fiyatları kaça yükseldi?

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 28 Aralık 2023 Günü Altın Kaç TL?

Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle sıkı şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Altın fiyatları sürekli olarak değişirken çok sayıda insan altın fiyatlarının kaç TL olduğunu öğrenmek için internette bu soruyu araştırır. Peki 28 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 28 Aralık günü alış fiyatını 1973.25 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1973.62 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12745.45 TL, satış fiyatı da 12946.46 TL’dir.

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 28 Aralık 2023 Günü Altın Kaç TL? - Resim : 1
28 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1973.25
Satış Fiyatı: 1973.62

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3195.52
Satış Fiyatı: 3245.72

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6390.78
Satış Fiyatı: 6500.97

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12745.45
Satış Fiyatı: 12946.46

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 13034.99
Satış Fiyatı: 13259.24

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 13037.39
Satış Fiyatı: 13258.56

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31646.35
Satış Fiyatı: 32254.00

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