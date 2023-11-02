Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının 2 Kasım 2023 Gününde Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Altın fiyatları her gün değişmektedir. Bu nedenle altın fiyatları yatırımcılar tarafından sıkı takip edilmektedir. Altının alış ve satış fiyatları sürekli değiştiği için çok sayıda insan merakla altın fiyatlarını izler. 2 Kasım 2023 günü alış ve satış fiyatları kaç TL'dir?
Altının güncel değerlerini takip etmek isteyenler piyasaların açılmasının ardından değerleri izlemeye başlarlar. Alış ve satış fiyatları birbirinden farklı olan altın yakından takip edilmesi gereken bir araçtır. 2 Kasım günü hangi altın türünün kaç TL değer bulduğu merak konusudur.
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 2 Kasım günü alış fiyatını 1808.96 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1809.59 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11685.73 TL, satış fiyatı da 11871.62 TL’dir.
2 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1808.96
Satış Fiyatı: 1809.59
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2929.80
Satış Fiyatı: 2976.83
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5860.76
Satış Fiyatı: 5968.19
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11685.73
Satış Fiyatı: 11871.62
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11956.53
Satış Fiyatı: 12162.09
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11956.65
Satış Fiyatı: 12162.26
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29034.05
Satış Fiyatı: 29617.24