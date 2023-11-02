Euro Uçtu! Dolar, Sterlin Peşinde! 2 Kasım Günü Döviz Kurunda Son Durum... Güncel Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Döviz kuru çok çok sayıda insan tarafından merakla takip edilmektedir. Yatırım yapmak isteyenler ve mevcut yatırımlarını şekillendirmek isteyenler özellikle döviz kurunu izlerler. Peki 2 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?
Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 2 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…
2 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 28,36
Dolar Satış: 28,40
Euro Alış: 30,01
Euro Satış: 30,10
Sterlin Alış: 34,29
Sterlin Satış: 34,54
2 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 28,34
Dolar Satış: 28,35
Euro Alış: 30,11
Euro Satış: 30,13
Sterlin Alış:
Sterlin Satış: