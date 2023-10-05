Altın piyasalara nasıl giriş yaptı? Altın fiyatları yükseldi mi yoksa düştü mü? 5 Ekim'de güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları küresel piyasalardaki dalgalanmalara göre sıklıkla değişmektedir. Dünya siyaseti ve yerel siyasetten etkilenen, aynı zamanda piyasadaki taleplere ve daha birçok etkene göre yer değiştiren altın fiyatları dünyanın her yerinde çok sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bir süs eşyası olarak da kültürümüzde yer bulan altın fiyatları bu nedenle Türkiye'de ilgiyle takip edilen bir konudur. Peki 5 Ekim'de altının güncel alış ve satış fiyatları kaç TL'den değer bulmuştur?

Altın fiyatları hızla değişmeye devam etmektedir. Türkiye'de esas fiyatlar saat 09.00 itibariyle belirlenmeye başlanır. Tam altının alış fiyatı 10442.77 TL iken satış fiyatı 10607.37 TL olmuştur. Gram altın ise alış fiyatı olarak 1616.78 TL ve satış fiyatı olarak da 1617.01 TL'den değer bulmuştur. Altın fiyatlarındaki genel değişimler insanlar ve özellikle yatırım yapanlar tarafından yakından takip edilir.

Altın uzun vadeli bir yatırım aracı olarak Türkiye'de sıklıkla tercih edilmektedir. Altın türlerine göre birikim yapan çok sayıda kişi vardır. Bu yatırımları doğru değerlendirmek adına altını güncel olarak takip etmek gerekir. Peki 5 Ekim'de altının alış ve satış fiyatları nasıl değişmiştir? altın türlerine göre alış ve satış fiyatları haberimizde...

5 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Altının güncel alış ve satış fiyatları türüne göre değişmektedir. Altın türleri ise gramına ve diğer faktörlere göre belirlenmektedir. İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1616.78

Satış Fiyatı: 1617.01

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2618.89

Satış Fiyatı: 2660.23

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5237.54

Satış Fiyatı: 5327.54

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10442.77

Satış Fiyatı: 10607.37

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10684.31

Satış Fiyatı: 10870.94

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10679.88

Satış Fiyatı: 10866.39

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 25948.55

Satış Fiyatı: 26439.35