Altın piyasalara nasıl giriş yaptı? Altın fiyatları yükseldi mi yoksa düştü mü? 5 Ekim'de güncel altın fiyatları...
Altının aldığı güncel değerler çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan altın fiyatlarını yakından takip eder. Halihazırda yatırımı olanlar ve yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını öğrenmek için internette cevaplarını ararlar. İşte 5 Ekim'de güncel fiyatlar..
Altın fiyatları küresel piyasalardaki dalgalanmalara göre sıklıkla değişmektedir. Dünya siyaseti ve yerel siyasetten etkilenen, aynı zamanda piyasadaki taleplere ve daha birçok etkene göre yer değiştiren altın fiyatları dünyanın her yerinde çok sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bir süs eşyası olarak da kültürümüzde yer bulan altın fiyatları bu nedenle Türkiye'de ilgiyle takip edilen bir konudur. Peki 5 Ekim'de altının güncel alış ve satış fiyatları kaç TL'den değer bulmuştur?
Altın fiyatları hızla değişmeye devam etmektedir. Türkiye'de esas fiyatlar saat 09.00 itibariyle belirlenmeye başlanır. Tam altının alış fiyatı 10442.77 TL iken satış fiyatı 10607.37 TL olmuştur. Gram altın ise alış fiyatı olarak 1616.78 TL ve satış fiyatı olarak da 1617.01 TL'den değer bulmuştur. Altın fiyatlarındaki genel değişimler insanlar ve özellikle yatırım yapanlar tarafından yakından takip edilir.
Altın uzun vadeli bir yatırım aracı olarak Türkiye'de sıklıkla tercih edilmektedir. Altın türlerine göre birikim yapan çok sayıda kişi vardır. Bu yatırımları doğru değerlendirmek adına altını güncel olarak takip etmek gerekir. Peki 5 Ekim'de altının alış ve satış fiyatları nasıl değişmiştir? altın türlerine göre alış ve satış fiyatları haberimizde...
5 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Altının güncel alış ve satış fiyatları türüne göre değişmektedir. Altın türleri ise gramına ve diğer faktörlere göre belirlenmektedir. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1616.78
Satış Fiyatı: 1617.01
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2618.89
Satış Fiyatı: 2660.23
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5237.54
Satış Fiyatı: 5327.54
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10442.77
Satış Fiyatı: 10607.37
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 10684.31
Satış Fiyatı: 10870.94
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 10679.88
Satış Fiyatı: 10866.39
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 25948.55
Satış Fiyatı: 26439.35