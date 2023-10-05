Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? Yatırımcılar dikkat! 5 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin dünyanın en çok takip edilen yabancı para birimlerinden birkaçı. Bu nedenle Türkiye'de de çok sayıda insan bu birimler üzerinden yatırımlar yapmaya çalışmaktadır. Dolar, euro ve sterlinin yanı sıra diğer dövizlerin de artış ve azalması merakla izlenmektedir. Peki, 5 Ekim günü döviz kurunda hangi değerler alçaldı ya da yükseldi?

Çok sayıda insan yatırım yapmak amacıyla döviz kurlarını takip etmektedir. Ancak bu takibin başarılı olması için insanların her gün döviz kurunu takip etmesi gerekmektedir. Bu takip dövizin güncel fiyatlarının takibi ile yapılabilir. Bu fiyatlar yine piyasa tarafından belirlenmektedir. Ancak uzun vadeli ve sıkı yürütülen bir takip yatırımcıların aklında daha net fikirler oluşması açısından da önemlidir.

5 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,59

Dolar Satış: 27,64

Euro Alış: 28,96

Euro Satış: 29,06

Sterlin Alış: 33,39

Sterlin Satış: 33,67

5 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,56

Dolar Satış: 27,57

Euro Alış: 29,06

Euro Satış: 29,08

Sterlin Alış: 33,51

Sterlin Satış: 33,54