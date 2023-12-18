Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Yükselişi Devam Edecek Mi? 18 Aralık 2023 Günü Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Saniyelik değişimlerle güncellenen altın alış ve satış fiyatları her gruptan insan tarafından merakla izlenmektedir. Sadece yatırım amacıyla değil aynı zamanda bir süs eşyası olarak da kullanılan altının güncel fiyatları nasıl değişmektedir? Piyasadaki taleplere göre değişen altının güncel fiyatlarını internet aracılığıyla öğrenmek istenir. Peki 18 Aralık 2023 Pazartesi günü altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 18 Aralık günü alış fiyatını 1881.88 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1881.92 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12161.19 TL, satış fiyatı da 12364.02 TL’dir.

18 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1881.88

Satış Fiyatı: 1881.92

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3050.18

Satış Fiyatı: 3096.59

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6095.86

Satış Fiyatı: 6210.88

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12161.19

Satış Fiyatı: 12364.02

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12439.94

Satış Fiyatı: 12652.78

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12436.40

Satış Fiyatı: 12669.77

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30224.59

Satış Fiyatı: 30800.79