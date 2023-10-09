Altın yeni haftaya yüksekten başladı! Tam, yarım ve gram altın kaç TL oldu? 9 Ekim'de güncel altın fiyatları...

Altın en çok tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Bir süredir düşüşte olan değerleri ise 9 Ekim Pazartesi günü itibariyle tekrar yükselmeye başlamıştır. Bu dönem için elinde altını olan çok sayıda insan alım ve satım yapmak için piyasaları izlemeye başladı. Bu nedenle 9 Ekim günü en fazla merak edilen şeylerden biri altının güncel fiyatları olmuştur. Peki 9 Ekim günü altın kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 9 Ekim günü alış fiyatını 1647.82 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1648.06 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10643.93 TL, satış fiyatı da 10812.09 TL’dir.

9 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI



GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1647.82

Satış Fiyatı: 1648.06



ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2668.54

Satış Fiyatı: 2711.24



YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5337.63

Satış Fiyatı: 5430.49



TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10643.93

Satış Fiyatı: 10812.09



CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10890.34

Satış Fiyatı: 11092.26

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10890.16

Satış Fiyatı: 11074.98

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26441.31

Satış Fiyatı: 26945.11