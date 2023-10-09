Altın yeni haftaya yüksekten başladı! Tam, yarım ve gram altın kaç TL oldu? 9 Ekim'de güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükseliş ile başladı. Bu yükselişin öncesinde ise bir süredir düşen altın fiyatları yatırım yapmak isteyenler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 9 Ekim günü altın kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...
Altın en çok tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Bir süredir düşüşte olan değerleri ise 9 Ekim Pazartesi günü itibariyle tekrar yükselmeye başlamıştır. Bu dönem için elinde altını olan çok sayıda insan alım ve satım yapmak için piyasaları izlemeye başladı. Bu nedenle 9 Ekim günü en fazla merak edilen şeylerden biri altının güncel fiyatları olmuştur. Peki 9 Ekim günü altın kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 9 Ekim günü alış fiyatını 1647.82 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1648.06 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10643.93 TL, satış fiyatı da 10812.09 TL’dir.
9 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1647.82
Satış Fiyatı: 1648.06
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2668.54
Satış Fiyatı: 2711.24
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5337.63
Satış Fiyatı: 5430.49
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10643.93
Satış Fiyatı: 10812.09
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 10890.34
Satış Fiyatı: 11092.26
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 10890.16
Satış Fiyatı: 11074.98
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 26441.31
Satış Fiyatı: 26945.11