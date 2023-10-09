Altın yeni haftaya yüksekten başladı! Tam, yarım ve gram altın kaç TL oldu? 9 Ekim'de güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftaya yükseliş ile başladı. Bu yükselişin öncesinde ise bir süredir düşen altın fiyatları yatırım yapmak isteyenler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 9 Ekim günü altın kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...

Altın yeni haftaya yüksekten başladı! Tam, yarım ve gram altın kaç TL oldu? 9 Ekim'de güncel altın fiyatları...
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Altın en çok tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Bir süredir düşüşte olan değerleri ise 9 Ekim Pazartesi günü itibariyle tekrar yükselmeye başlamıştır. Bu dönem için elinde altını olan çok sayıda insan alım ve satım yapmak için piyasaları izlemeye başladı.  Bu nedenle 9 Ekim günü en fazla merak edilen şeylerden biri altının güncel fiyatları olmuştur. Peki 9 Ekim günü altın kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları... 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 9 Ekim günü alış fiyatını 1647.82 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1648.06 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10643.93 TL, satış fiyatı da 10812.09 TL’dir.

Altın yeni haftaya yüksekten başladı! Tam, yarım ve gram altın kaç TL oldu? 9 Ekim'de güncel altın fiyatları... - Resim : 1

9 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI


GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1647.82
Satış Fiyatı: 1648.06


ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2668.54
Satış Fiyatı: 2711.24


YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5337.63
Satış Fiyatı: 5430.49


TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10643.93
Satış Fiyatı: 10812.09


CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 10890.34
Satış Fiyatı: 11092.26

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 10890.16
Satış Fiyatı: 11074.98

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 26441.31
Satış Fiyatı: 26945.11

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