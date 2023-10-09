Dolar, euro ve sterlin yükseliyor mu? 9 Ekim için dolar, euro ve sterlin için güncel döviz kuru...

Dolar, euro ve sterlin dünya üzerinde en fazla merak edilen döviz türlerinden biridir. Bu nedenle çok sayıda yatırımcı dövizin güncel fiyatlarını öğrenmek ister. Bu alış ve satış fiyatları ise her gün ve neredeyse her saniye değişmektedir. Dolar, euro ve sterlin 9 Ekim Pazartesi günü itibariyle haftaya nasıl başladı?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 9 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

9 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,58

Dolar Satış: 27,97

Euro Alış: 29,17

Euro Satış: 29,53

Sterlin Alış: 33,62

Sterlin Satış: 33,83

9 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,58

Dolar Satış: 27,97

Euro Alış: 29,17

Euro Satış: 29,25

Sterlin Alış: 33,63

Sterlin Satış: 33,83