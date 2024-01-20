Altını olanlar dikkat! Çarşamba gününü işaret etti...

Altının yeni haftada seyrine yönelik değerlendirmelerde bulunan finans uzmanı Hatice Kolçak, gram altına yönelik tahminini açıkladı.

"Bu haftanın en volatil günü Çarşamba günü oynaklık olacak bir gün. Şimdi burada perakende satışlar enflasyonu ölçmek için önemli." diyen Kolçak, altın piyasasına ilişkin rakamsal değerlendirmelerinde şunlara yer verdi:

Enflasyonda zaten bir yükseliş geldi geçtiğimiz hafta. Burada da enflasyonun nereye gittiğinin bir anlamda göreceğiz. Çekirdek perakende satışlarda çok büyük değişim yok, yüzde 0.2 ile geçen ayla beklenti hemen hemen aynı.

Yani bir yükseliş beklentisi yok. Ancak perakende satışlarda yüzde 0.3, yüzde 0.4 yükselmesi bekleniyor. Çekirdek beklentide paralel bir değişim yok ancak perakende satışlarda bir tık yükseliş beklentisi var, kenara yazalım. Aynı gün FED üyelerinden konuşanlar olacak. Bu FED üyelerin konuşmaları volatilite yaratacak.

Ben Çarşamba gününün not alınmasını öneriyorum, kenara yazalım. Bu hafta için Kızıldeniz’i masada tutuyoruz. Burada olay ne kadar büyüyüp hareketleniyor, jeopolitik risklerin artması, yayılması, fiyatları da etkiliyor.

Zaten fazla bir şey olması lazım ki 2 bin 74 doları geçsin. Bu rakamı geçmesi lazım ki yükseliş devam etsin. Ama şu an buralarda tutunduğunu, 2 bin 40 dolar, 2 bin 50 dolar, 2 bin 60 dolar, 2 bin 74 dolar geçilemiyor, geri dönüyoruz, kuvvetli bir direnç noktası. Bunlar bir kenarda dursun. Bu hafta dediğim gibi çok böyle ciddi bir jeopolitik risk olmadığı sürece yani daha çok büyük bir gelişme olmazsa 2 bin 74 dolarları geçemeyebilir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının bugün alış fiyatı 1951,32 TL, satış fiyatı 1951,65 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün alış fiyatı 3357 TL, satış fiyatı 3441 TL'den işlem görüyor.