Altının Fiyatları Düşecek Mi? Altının Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? 3 Kasım Günü Altın Fiyatları...

Altının kaç TL olduğu çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan bu fiyatları inceler. Yatırım yapmak isteyenler ve yatırımlarını değiştirmek isteyenler altının güncel alış ve satış fiyatlarını sürekli olarak günceller. 3 Kasım 2023 günü altının alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 3 Kasım günü alış fiyatını 1814.08 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1814.23 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11706.49 TL, satış fiyatı da 11902.10 TL’dir.

3 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1814.08

Satış Fiyatı: 1814.23

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2936.16

Satış Fiyatı: 2990.91

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5859.96

Satış Fiyatı: 5984.32

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11706.49

Satış Fiyatı: 11902.10

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11986.68

Satış Fiyatı: 12194.24

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11980.13

Satış Fiyatı: 12198.56

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29092.45

Satış Fiyatı: 29694.41