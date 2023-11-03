Altının Fiyatları Düşecek Mi? Altının Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? 3 Kasım Günü Altın Fiyatları...
Altının güncel fiyatları çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle insanlar altın fiyatlarını öğrenmek için internette bu sorunun cevabını arayabilirler. Peki 3 Kasım günü altının alış ve satış fiyatı kaç TL oldu?
Altının kaç TL olduğu çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan bu fiyatları inceler. Yatırım yapmak isteyenler ve yatırımlarını değiştirmek isteyenler altının güncel alış ve satış fiyatlarını sürekli olarak günceller. 3 Kasım 2023 günü altının alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 3 Kasım günü alış fiyatını 1814.08 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1814.23 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11706.49 TL, satış fiyatı da 11902.10 TL’dir.
3 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1814.08
Satış Fiyatı: 1814.23
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2936.16
Satış Fiyatı: 2990.91
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5859.96
Satış Fiyatı: 5984.32
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11706.49
Satış Fiyatı: 11902.10
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11986.68
Satış Fiyatı: 12194.24
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11980.13
Satış Fiyatı: 12198.56
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29092.45
Satış Fiyatı: 29694.41