Altının Yükselişi Durmuyor! Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! Altın Fiyatları Haftayı Kaç TL'den Kapattı? Altın Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı?

Altın en çok merak edilen türlerden biridir. Altın fiyatları sürekli olarak merak edilmesinin yanı sıra hafta içi de anlık olarak değişmektedir. Hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri piyasalar ve borsa kapalı odluğu için altın fiyatlarını takip etmek zorlaşmaktadır. Ancak yine de gelenekler nedeniyle de altın Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olmaya devam etmektedir.

Son zamanlarda yükselişe devam eden altın fiyatları pek çok insanın ilgiyle takip ettiği bir konudur. İnsanlar altın fiyatlarını öğrenerek yatırımlarına yön vermeye çalışmaktadırlar. Altın bozdurmak isteyenlerin de takip ettikleri altın piyasası son zamanlarda yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Altın fiyatları yükselirken çeyrek altın artık dün yani 8 Aralık 2023 itibariyle 3000 barajını geçmiş bulunuyor. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği ise yine yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilen bir konu. Peki 9 Aralık 2023 Cumartesi günü altın kaç TL oldu?

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI? EN SON ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) günlerinde altın fiyatları değişmemekte ve son değerlerinden hareket edilmektedir. 8 aralık Cuma günü altın fiyatları haberimizin devamında... Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1866.25 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1866.62 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12052.86 TL, satış fiyatı da 12244.24 TL’dir.



GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1866.25

Satış Fiyatı: 1866.62

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3022.54

Satış Fiyatı: 3070.39

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6045.09

Satış Fiyatı: 6150.12

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12052.86

Satış Fiyatı: 12244.24

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12332.72

Satış Fiyatı: 12542.88

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12332.72

Satış Fiyatı: 12542.88

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29945.57

Satış Fiyatı: 30517.27