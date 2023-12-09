Naci Görür ve Japon Deprem Uzmanı Büyük Depremlerin Olacağı Şehirlerin İsimlerini Verdi! İşte Büyük Depremlerin Yaşanacağı Şehirler

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Bursa'da yaşanan deprem fay hatlarını hareketlendirdi. Paniğe neden olan depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Japon deprem uzmanından ardı sıra açıklamalar geldi. Büyük depremlerin yaşanacağı şehirlere işaret eden uzmanlar yakın bir tarihte olacağını duyurdu.

Türkiye'de Büyük Depremlerin Yaşanacağı Şehirler

Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında merkez üstü Bursa'da olan 5.1 depremindeki fay hattının 1999 yılındaki fay hattı olduğuna işaret çekti. Görür, fay hattındaki hareketliliğin İstanbul' tetikleyeceği ve en az 7 büyüklüğünde bir deprem olacağına işaret etti. Bunun yanı sıra bu olasılığı yüzde 47'lere kadar çıktığını söyledi. Bu olasılık dışında Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğinin de altını çizdi. Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2 her iki fay aynı anda kırılırsa 7.5 şiddetinde elzem bir deprem meydana gelecek.

Öte yandan Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü ülke olduğunun altını çizdi. Moriwaki, Kahramanmaraş depremlerinin Konya'yı bile tehlikeye attığını söyledi. Hareketlenen fay hattı Konya'da büyük deprem olacağını ve altının obruklarla dolu olmasından kaynaklı çöküşlerin çok kötü olacağını belirtti. Altı boş olduğundan Konya'da yıkımın fazla olacağının korkunç sonuçlara neden olacağını bir kez daha hatırlattı.