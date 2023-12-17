Elinde altını olanlar dikkat! 2024 için uyardı...

Küçük yatırımcının her zaman 'güvenli liman' olarak gördüğü altın için 2024 tahminleri ardı ardına geliyor.

Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan altın, birikimini bu yönde yapanların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

Durum böyleyken yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasanın dalgalı seyri ise, yatırımcının gözünü altına dikmeye yönlendiriyor.

'Altın alınmalı mı satılmalı mı?' sorusuna yanıt arayan yatırımcı, 2024 yılında altının olası seyrini merak ediyor.

Finans Analisti İslam Memiş, 2024 yılında altının piyasadaki durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'2023 Yılı şampiyona Altın Oldu'

Memiş, "Yıla 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın fiziki tarafta Kapalıçarşı piyasasında veya kuyumcularda 1.977 lira seviyesine kadar yükselerek yine 2023 yılının şampiyonu olan en fazla kazandıran yatırım aracı oldu" dedi.



Yeni yılda altın alıp satmak isteyenlerin ne yapmasını gerektiğini de söyleyen Memiş, '2024 yılında yine her ay düzenli olarak rekor tazeleyen bir gram altın karşımızda olacak.



2024 yılındaki 2.700 lira seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor. Özellikle gram altın yatırımcısı 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerleri alım fırsatına çevirebilir.

"Acele Etmeyin"

Elinde altın bulunduran yatırımcısı da satmak için acele etmemeli. Gram altındaki bu yükselişler yine devam edecek.' ifadelerini kullandı.