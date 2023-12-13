Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Altının Alış ve Satış Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 13 Aralık 2023 Günü Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli değişmeye devam etmektedir. Yatırımlarını değerlendirmek isteyenler aynı zamanda bu fiyatları göz önünde bulundurmak zorunda kalırlar. Bu şekilde yükselip düşerken altın fiyatları piyasaya göre şekil almaktadır. Peki 13 Aralık 2023 günü altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 13 Aralık günü alış fiyatını 1845.65 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1846.65 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11929.71 TL, satış fiyatı da 12117.51 TL’dir.



13 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1845.65

Satış Fiyatı: 1846.65

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2989.97

Satış Fiyatı: 3037.91

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5981.16

Satış Fiyatı: 6084.2

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11929.71

Satış Fiyatı: 12117.51

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12204.10

Satış Fiyatı: 12412.20

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12204.56

Satış Fiyatı: 12411.61

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29631.95

Satış Fiyatı: 30196.21