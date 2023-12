Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Nerede Deprem Olduğunu Söyledi? 13 Aralık 2023 Çarşamba Günü Yaşanan Son Depremler Hangileri?

Türkiye'de her an deprem yaşanabilmektedir. Ancak bu her zaman bu depremler yıkıcı olduğu anlamına gelmez. Bazen düşük şiddetli depremlerin yaşanması da mümkündür. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün hangi illerde deprem olduğunu kaydetti? İşte bugün yani 13 Aralık 2023 günü gerçekleşen son depremler...

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

13-12-2023 09:10:19 37.9708 36.6425 7.02 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 612726

13-12-2023 08:55:12 38.5872 37.3914 7 ML 2.1 Darende (Malatya) 612725

13-12-2023 08:51:57 37.0419 29.0219 7 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla) 612727

13-12-2023 08:39:36 38.4872 31.8358 7 ML 2.1 Ilgın (Konya) 612724

13-12-2023 08:36:54 38.2689 38.2031 6.99 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 612722

13-12-2023 08:32:47 38.595 37.3556 13.45 ML 2.5 Darende (Malatya) 612723

13-12-2023 08:26:51 38.0839 36.7583 7 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 612720

13-12-2023 08:21:23 38.5992 37.3767 6.88 ML 1.5 Darende (Malatya) 612721

13-12-2023 08:09:34 38.5817 37.3536 16.93 ML 1.8 Darende (Malatya) 612719

13-12-2023 07:52:06 40.4225 28.8544 7.31 ML 2.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.57 km] Mudanya (Bursa) 612717

13-12-2023 07:51:21 37.8442 36.6358 6.99 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 612718

13-12-2023 07:42:06 38.5731 37.3483 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 612715

13-12-2023 07:37:26 40 42.7733 7 ML 1.4 Kağızman (Kars) 612716

13-12-2023 07:30:08 38.0242 36.5211 6.12 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 612714

13-12-2023 07:25:28 38.3164 38.085 7 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 612712

13-12-2023 07:13:11 40.0861 27.7361 11.03 ML 1.8 Gönen (Balıkesir) 612713

13-12-2023 07:05:18 38.5844 37.3756 7.1 ML 1.9 Darende (Malatya) 612711

13-12-2023 07:02:25 38.075 38.4856 6.99 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) 612710

13-12-2023 06:55:43 38.4394 37.5414 7 ML 1.8 Darende (Malatya) 612708

13-12-2023 06:55:12 38.4381 37.5419 7.03 ML 1.6 Darende (Malatya) 612707

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.13 09:43:02 38.2307 36.4967 5.6 -.- 1.2 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 09:26:26 38.5497 39.2485 3.9 -.- 1.8 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel

2023.12.13 09:23:23 38.4267 37.6282 5.4 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 09:10:19 37.9887 36.6215 6.9 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 09:02:35 38.7102 37.2662 31.1 -.- 1.3 -.- GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.13 08:55:11 38.6085 37.3680 4.1 -.- 2.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 08:39:35 38.4815 31.8397 5.4 -.- 2.2 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

2023.12.13 08:36:53 38.2973 38.2268 5.0 -.- 2.5 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.13 08:32:46 38.5940 37.3378 1.5 -.- 2.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 08:26:52 38.1482 36.8400 5.1 -.- 2.0 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 08:09:34 38.4897 37.3260 5.5 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 07:52:06 40.4163 28.8248 9.5 -.- 2.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.13 07:30:07 37.9723 36.4855 5.3 -.- 1.8 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 07:13:11 40.0842 27.7453 9.5 -.- 2.1 -.- CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2023.12.13 07:05:17 38.4337 37.3733 5.0 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 07:02:24 38.0590 38.4823 5.3 -.- 2.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.13 06:55:43 38.4660 37.5105 6.3 -.- 1.6 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 06:55:13 38.4932 37.4848 6.0 -.- 1.5 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 06:14:06 37.9175 36.3932 5.2 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 05:43:19 36.2040 25.5413 9.5 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel

2023.12.13 05:37:41 36.9318 29.3040 4.7 -.- 1.5 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.12.13 05:29:21 37.9405 28.8113 5.3 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2023.12.13 05:28:18 37.9298 28.8233 7.6 -.- 1.9 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.12.13 05:27:30 37.9302 28.8183 11.5 -.- 1.6 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.12.13 04:34:18 38.2085 25.7882 4.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.13 03:36:09 37.1082 36.7193 13.2 -.- 3.9 3.6 ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.13 03:31:26 38.0238 37.5653 5.0 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 03:30:20 40.8580 27.7972 8.0 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.13 02:30:16 38.3758 37.4385 2.1 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 02:20:13 38.1308 37.8598 5.0 -.- 1.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.13 01:50:45 38.3923 37.6205 10.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 01:48:12 37.8350 27.3553 3.9 -.- 1.8 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.12.13 01:18:37 38.4272 37.6743 1.5 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 01:15:16 39.1465 40.1887 1.5 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.12.13 00:48:15 38.7640 37.4753 8.5 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.13 00:28:08 37.1498 26.6560 15.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.12.13 00:25:56 38.4625 37.4848 4.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 00:08:26 36.0917 35.9843 6.7 -.- 2.3 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel