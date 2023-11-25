Hafta Sonu Altın Fırladı Mı? Altın Fiyatları Hafta Sonu Değişiyor Mu? 25 Kasım Altın Fiyatları
Hemen hemen herkesin merak ettiği durumlardan biri de hafta sonu altın fiyatlarının değişip değişmediği oldu. Sizler için merak edilen o sorunun yanıtını araştırdık. 25 Kasım Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
En çok merak edilen sorulardan biri de hafta sonu altın fiyatlarının değişip değişmediği oldu. Yatırımcıların anlık takip ettiği altın fiyatlarında güncel rakamları derledik! Merkez Bankası kararı sonrasında faiz oranı 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarıldı. Karar sonrasında altın, 1837 seviyesine kadar gerilerken günü 1858 seviyesinde tamamladı. Faiz artırımıyla gram altın rekor seviyeleri test etti. Yatırımcıların yakından takip ettiği fiyatlar haberin detayında. Özellikle faiz kararları sonrası dolar ve ONS değişimi altını da etkilediği görülüyor. Uzmanlar artışın yıl sonuna kadar devam edebileceğini belirtti.
25 Kasım Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.852,42 TL
SATIŞ: 1.852,73 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.963,87 TL
SATIŞ: 3.029,22 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.909,21 TL
SATIŞ: 6.058,44 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 12.267 TL
SATIŞ: 12.379 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 11.855,48 TL
SATIŞ: 12.079,83 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.993,73 TL
SATIŞ: 1.993,97 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 12.453,67 TL
SATIŞ: 12.763,91 TL