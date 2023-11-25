Hafta Sonu Altın Fırladı Mı? Altın Fiyatları Hafta Sonu Değişiyor Mu? 25 Kasım Altın Fiyatları

Hemen hemen herkesin merak ettiği durumlardan biri de hafta sonu altın fiyatlarının değişip değişmediği oldu. Sizler için merak edilen o sorunun yanıtını araştırdık. 25 Kasım Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta Sonu Altın Fırladı Mı? Altın Fiyatları Hafta Sonu Değişiyor Mu? 25 Kasım Altın Fiyatları
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En çok merak edilen sorulardan biri de hafta sonu altın fiyatlarının değişip değişmediği oldu. Yatırımcıların anlık takip ettiği altın fiyatlarında güncel rakamları derledik! Merkez Bankası kararı sonrasında faiz oranı 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarıldı. Karar sonrasında altın, 1837 seviyesine kadar gerilerken günü 1858 seviyesinde tamamladı. Faiz artırımıyla gram altın rekor seviyeleri test etti. Yatırımcıların yakından takip ettiği fiyatlar haberin detayında. Özellikle faiz kararları sonrası dolar ve ONS değişimi altını da etkilediği görülüyor. Uzmanlar artışın yıl sonuna kadar devam edebileceğini belirtti.

altın fiyatları

25 Kasım Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.852,42 TL
SATIŞ: 1.852,73 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.963,87 TL
SATIŞ: 3.029,22 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.909,21 TL
SATIŞ: 6.058,44 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.267 TL
SATIŞ: 12.379 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 11.855,48 TL
SATIŞ: 12.079,83 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.993,73 TL
SATIŞ: 1.993,97 TL

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.453,67 TL
SATIŞ: 12.763,91 TL

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