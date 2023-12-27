Yeni Asgari Ücrete Kaç Çeyrek Altın Alınır?

Yeni açıklanan asgari ücretle birlikte vatandaşlar 'Asgari ücrete kaç çeyrek altın alınır?' sorusunu merak etmeye başladı.

Asgari ücretle 2003 yılında 7,5 çeyrek altın alınırken 2022'de 3 çeyrek alınabiliyordu.

Altının güncel kuru alış fiyatına göre 3 bin 308 TL iken, türk lirası bazında 2024 yılında ödenecek 17 bin 2 TL'lik asgari ücrete ise 5 çeyrek altın alınabiliyor.