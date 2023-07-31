2024'de Gökyüzünden görülecek! 12P Kuyruklu Yıldızı Dünya çevresinde en yakın mesafeye ulaşıyor!

Pons-Brooks veya12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen kuyruklu yıldızın, Dünya'ya yaklaştığı bildirildi.

Star Wars filmi hayranları tarafından, "Millennium Falcon" benzetilen bu kuyruklu yıldız, 70 yıldız ilk kez patladığı görüntülendi. Patladığı zaman boynuzları varmış gibi görüntülendi ve uzay boşluğuna soğuk magmalar yaymaya devam ediyor.

Yıldızın, 2 Haziran 2024 de, Dünya çevresine en yakın mesafeye ulaşması hesaplanıyor. 12P Kuyruklu Yıldızı, diğer kuyruklu yıldızların aksine, buz ve gaz kütlesi daha fazla geniştir.

Bilim insanları, diğer kuyruklu yıldızlara oranla 100 kat daha fazla parlak olduğunu gözlemledi. Kuyruklu yıldızdaki bu artış, kuyruklu yıldızın içinden salınan gaz ve buz kristalleriyle aniden şişmesi ve onun Dünya'ya daha fazla güneş ışığı yansıtmasına izin vermesiyle meydana geldi.

2 Haziran 2024 Dünya yörüngesinde en yakın mesafeye oluşacak 2P Kuyruklu Yıldızı, gökyüzünde görülecek olması, 2P Kuyruklu Yıldızı, uzay boşluğuna birikmiş gazı salmaya devam etmesi, bilim insanları aklında sorular oluşturuyor.