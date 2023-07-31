2024'de Gökyüzünden görülecek! 12P Kuyruklu Yıldızı Dünya çevresinde en yakın mesafeye ulaşıyor!

Star Wars hayranlarının da "Millennium Falcon" olarak benzettiği 12P Kuyruklu Yıldızı patladı ve uzay boşluğuna gaz salmaya devam ediyor. 12P Kuyruklu Yıldızı ne zaman dünyaya yaklaşacak sorularının cevabı açıklandı! Dünya'ya etkileri neler olacak tartışılıyor?

2024'de Gökyüzünden görülecek! 12P Kuyruklu Yıldızı Dünya çevresinde en yakın mesafeye ulaşıyor!
2024'de Gökyüzünden görülecek! 12P Kuyruklu Yıldızı Dünya çevresinde en yakın mesafeye ulaşıyor!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Pons-Brooks veya12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen kuyruklu yıldızın, Dünya'ya yaklaştığı bildirildi.

Star Wars filmi hayranları tarafından, "Millennium Falcon" benzetilen bu kuyruklu yıldız, 70 yıldız ilk kez patladığı görüntülendi. Patladığı zaman boynuzları varmış gibi görüntülendi ve uzay boşluğuna soğuk magmalar yaymaya devam ediyor.

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2024'de Gökyüzünden görülecek! 12P Kuyruklu Yıldızı Dünya çevresinde en yakın mesafeye ulaşıyor!

Yıldızın, 2 Haziran 2024 de, Dünya çevresine en yakın mesafeye ulaşması hesaplanıyor. 12P Kuyruklu Yıldızı, diğer kuyruklu yıldızların aksine, buz ve gaz kütlesi daha fazla geniştir.

Bilim insanları, diğer kuyruklu yıldızlara oranla 100 kat daha fazla parlak olduğunu gözlemledi. Kuyruklu yıldızdaki bu artış, kuyruklu yıldızın içinden salınan gaz ve buz kristalleriyle aniden şişmesi ve onun Dünya'ya daha fazla güneş ışığı yansıtmasına izin vermesiyle meydana geldi. 

2 Haziran 2024 Dünya yörüngesinde en yakın mesafeye oluşacak 2P Kuyruklu Yıldızı, gökyüzünde görülecek olması, 2P Kuyruklu Yıldızı, uzay boşluğuna birikmiş gazı salmaya devam etmesi, bilim insanları aklında sorular oluşturuyor.

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# BİLİM TEKNOLOJİ # uzay # kuyruklu yıldız
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